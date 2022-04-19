Türkiye Gazetesi

Kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinden acı haber geldi. Antalya'daki Manavgat ırmağında aşağı doğru giden cesedi gören tekne kaptanı durumu hemen ihbar etti. Ceset üzerinde yapılan incelemeler sonucu cesedin 10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı.

ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

Cesedin yapılan incelemesinde, 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Cumhuriyet Polis Karakolunda kayıp başvurusu bulunan Fırat Çiftsüren olduğu belirlendi. Gencin kayıp haberi üzerine Ankara'dan Manavgat'a gelen annesi olay yerine gelirken, genci okul arkadaşları teşhis etti

ÜNİVERSİTE 2. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

21 yaşındaki Fırat Çiftsüren’in Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve Ankara’da yaşadığı bildirildi. Fırat Çiftsüren’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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