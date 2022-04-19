Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşanan feci olayda iş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan Turan canından oldu. Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan A.I. yönetimindeki iş makinesi, geri manevra yaparken küçük çocuğu farketmeyerek çarptı.

TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iş makinasının sürücü ise gözaltına alındı.

Köpeklerden kaçan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kameralara da yansıdı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı. O anlar kameralara da yansıdı.

Cip 9 yaşındaki çocuğa çarptı Sakarya'nın Karasu ilçesinde cipin çarptığı Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.