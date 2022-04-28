Türkiye Gazetesi

Malatya Darende'de menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göker Akkoyun'un kullandığı 16 ASN 739 plakalı otomobil, D-300 karayolu Yukarıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hayatını kaybeden Sevim Akkoyun'un (66) cesedi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Göker Akkoyun ile otomobildeki Elif Savaş, Kübra Yılmaz Akkoyun, Yaren Aktaş ve Liya Akkoyun, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü dışındaki 4 yaralı, kontrol amacıyla Malatya merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-300 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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