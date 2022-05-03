Türkiye Gazetesi

Son kadın cinayeti haberi Aksaray'dan geldi, 26 yaşındaki Zeynep geride 2 çocuk bıraktı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde müstakil bir evde ikamet eden 2 çocuk annesi Zeynep Koyun ile eski eşi Bilal G. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Bilal G, yanında getirdiği bıçakla genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koyun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde öldü.

KATİL KOCA TESLİM OLDU

Kaçan zanlı, kısa bir süre sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kocası tarafından vurulan Hatice, yedi gün sonra hayatını kaybetti Konya'da 32 yaşındaki Hatice Eser, kocası Tahsin Eser tarafından silahla vuruldu. Bir haftadır yoğun bakımda olan kadın bugün öldü. İntihara kalkışan kocanın ise tedavisi sürüyor.

Kocaeli'de çiftin tartışması kanlı bitti: Kocasını göğsünden bıçakladı Kocaeli'de evde aralarında tartışma çıkan çift kavga etmeye başladı ve kadın kocasının göğsünü bıçaklayarak kayıplara karıştı. Ekipler tarafından yaralı adam hastaneye kaldırılırken kaçan kadın için ara çalışmaları başlatıldı.