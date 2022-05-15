Türkiye Gazetesi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşanan olayda kavga eden yeğenlerini ayırmak isteyen abi kardeş feci şekilde can verdi. Dün gece Muradiye Mahallesi'nde yaşanan olayda esnaflık yapan Latif Aslan (58) ile kardeşi Mahmut Aslan (51) yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan’ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı.

'BEN BU ACIYA DAYANAMAM' DEDİ CANINA KIYDI

Mahmut Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında ‘Ben bu acıya dayanamam’ diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Annesini ve ağabeyini öldürüp, mezarlıkta intihar etti! İstanbul'dan Aksaray'a hasta ağabeyini ve annesini görmeye gelen adam, cinnet getirip ikisini de evlerinin bahçesinde öldürdü. Ardından köyün mezarlığına giden şahıs, kendi canına kıydı.

Köyde dehşet! annesi ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti Aksaray Borucu köyü dehşet bir olaya sahne oldu. Köyde ikamet eden 27 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı, ardından aynı tüfekle kendi canına kıydı.