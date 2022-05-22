Türkiye Gazetesi

Nusaybin'de komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti. Olay, kırsalda yer alan Yandere Mahallesi’ndeki dağlık bölgede meydana geldi. Süleyman Ermiş (65) köylüsü tarafından yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Köpek leşi yüzünden komşu komşuyu öldürdü İzmir Tire'de komşusu tarafından öldürülen Turgay Yuvalı cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Zanlı, Yuvalı'ya köpek leşi yüzünden ateş ettiğini söyledi.

Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurdu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.