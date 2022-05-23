Türkiye Gazetesi

Dünya koronavirüsten daha yeni yeni kurtulmaya başlamışken bir salgında haberi daha dikkat çekti. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede görülen Maymun çiçeği virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyleyen Brenner-Küng, '35 yaşındaki hastanın sağlık durumu stabil, ten rengi değişti ve hafif grip oldu' dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Profesörden 'maymun çiçeği' yorumu: Yeni bir salgın olabilir Maymun çiçeği hastalığı, dünyayı yeni bir pandemi endişesine sevk etti. Türk Profesör Dr. Hakan Leblebicioğlu, hastalığın sebeplerini anlattı, nasıl korunmak gerektiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan maymun çiçeği hastalığı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişelenmemesi gerekildiğini belirterek "Bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz" dedi.

Biden'dan 'Maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Herkes endişelenmeli ABD Başkanı Joe Biden birçok Avrupa ülkesinde tespit edilen 'Maymun çiçeği virüsü' hakkında bunun hakkında endişelenmeli” ifadelerini kullandı.