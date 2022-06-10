Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde artan evlat-ebeveyn cinayetlerine iki yenisi daha eklendi. Sakarya'da ve Bursa'da iki genç evlerinde dehşeti yaşattı. Bursa'da ise psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki bir genç annesini Samsun'a gitmeye razı edemediği için boğarak öldürdü.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana gelen olayda komşular apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyunca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

ANNESİNİ İPLE BOĞDU

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Annenin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti.

O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular duyan durumu 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki genç ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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