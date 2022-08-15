Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başkentte hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'un ardından Ankara'da başlayan sağanak yağış sonrası hayat felç oldu. Ankara Valiliği'nin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Öte yandan fırtına sebebi ile de Yenimahalle'de bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu 1 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin yağtığı açıklamada: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir." dedi.

CAMİ MİNARESİ ÇÖKTÜ 4 ÖĞRENCİ YARALANDI

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresi çökmüş, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji, AKOM, valilikler... Uyarılar peş peşe! İstanbul ve Ankara'da sağanak alarmı Haftanın ilk günü hava durumuna dair uyarılar hem Meteoroloji'den hem de valiliklerden peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu kentlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, iki ilin valiliğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı mesajı yayımlandı. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumuna dair detaylar...