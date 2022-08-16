Türkiye Gazetesi

Hakkari Yüksekova Esenyurt Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Gamzenur Okto, Van Tuşba Fen Lisesi'nden geçen yıl mezun oldu. Üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayan genç kız, ailesine destek olabilmek için akrabalarının bakkalında çalışmaya başladı. Bu süre zarfında üniversiteye hazırlandı.

HAKKARİ İKİNCİSİ OLDU

Üç kardeşi bulunan Gamzenur, tekrar Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girdi. 516 puan alan kız, Hakkari ikincisi oldu. Öğrenci, dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt olmaya hak kazandı. Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeden çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşayan Gamzenur, ailesine de büyük bir gurur yaşattı.

"ÇOK ZORLANDIM, BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Babasına yük olmamak için ilk etapta dershaneye gitmediğini anlatan Gamzenur " D ükkan a m üşteri geldiğinde onlarla ilgileniyor, gittiklerinde ders çalışıyordum. Aralık ayında dershaneye kayıt oldum. Öğretmenlerim bana çok yardım etti. Çocukken doktor olmak istiyordum. Babam da çok istiyordu. Bu durum benim azmimi artırdı. Bir dönem çok zorlandım, bırakacak duruma geldim. Sonra bu kadar ilerlemişken bırakmamam gerektiğini düşündüm. O dönemden sonra çok iyi toparladım. Düzenli şekilde, her sabah problem ve paragraf problemlerini çözdüm. Takıldığım konularda notlar aldım. Geç saatlere kadar ders çalıştığım oldu. Azmederek kazandım " dedi.

"HER ŞEY BABAM VE ANNEMİN GÜLÜCÜĞÜNÜ GÖRMEK İÇİNDİ"

Dükkanda müşterilerle ilgilendiği için çalıştığı konuya odaklanamadığı zamanların da olduğunu belirten Gamzenur Okto "Bir yerden sonra alıştım. Bir şey istiyorsam bunlara katlanmak zorundayım diye düşündüm. Hocalarım, babam ve annemin çok desteği oldu. Her şey onların yüzündeki gülücüğü görmek içindi aslında. Buna da değdi. Eminim onlar benden daha çok sevindi. Ailemizde ilk tıp fakültesi öğrencisi ben oldum. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

"İNŞALLAH MİLLETİMİZE HAYIRLI BİR DOKTOR OLUR"

Baba Hüseyin Okto ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu, her zaman arkasında durduğunu belirterek, şunları söyledi: Gamzenur zor şartlarda buraya geldi. Çalışma azmi çok iyiydi. Hem bakkala baktı hem de okul çalışmalarını aksatmadı. Bizi çok mutlu etti. İnşallah ailemize ve milletimize hayırlı bir doktor olur, güzel hizmet yapar. Ailemizin ilk doktoru olacak. Çok mutluyuz.

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