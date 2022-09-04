Türkiye Gazetesi

Adana Sarıçam ilçesinde acı bir olay gerçekleşti. Suriye uyruklu Ahmed (18) ile kardeşi Abdurrahman Verde (15), sıcaktan bunalınca serinlemek için Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine girdi. Ancak kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, su altından iki kardeşin cansız bedenini çıkardı. Acı haber sonrası bölgeye gelen gençlerin ailesi gözyaşı döktü.

Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık çalışanı serinlemek için girdiği suda boğuldu Mardin Midyat'ta piknik giden radyoloji teknikeri Abdullah Alpaslan, girdiği suda boğuldu.

Fırat Nehri'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğularak can verdi.