Türkiye Gazetesi

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde inşaatı devam eden tünelde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi enkaz altında kaldı. Olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde meydana geldi.

ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ VAR

Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

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