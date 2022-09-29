Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuk okuldan evine usulca dönerken bir otomobil onun sonu oldu. Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okuldan babasıyla beraber eve dönen 6 yaşındaki Ömer Cuma el Muhammed, yaşadığı evin sokağında hızla gelen bir otomobilin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Ömer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda baba Cuma el Muhammed ise hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ömer Cuma el Muhammed’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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