Türkiye Gazetesi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaşanan olayda temizlik sonrası yakılan ateş çalılık alana sıçradı. O esnada bahçesinin yandığını gören talihsiz adam fenalaşıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sarıkoyak Mahallesi'nde Mehmet Özdemir (76) bahçesinde bulunan çalıları topladı ve iddiaya göre yaktı. Bu esnada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı.

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN CAN VERDİ

Alevleri söndürmeye çalışan Mehmet Özdemir. olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de talihsiz adama müdahale etti. Hastaneye sevk edilen Mehmet Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy ‘deki yangından acı haber! 13 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti Arnavutköy’de öğle saatlerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın yan binaya sıçradı ve ekipler müdahale için harekete geçti. Yangının çıktığı evde 13 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti.

Marmaris'teki yangına yardım için giden helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1'İ ağır 5 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu olduğunu bildirdi