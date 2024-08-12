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Haberler > Yaşam > ‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor

‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da, Anzele süs havuzunda şubat ayındaki soğuğa rağmen yüzen 12 yaşındaki Halil Alasan, titreyerek verdiği röportajda “Abe sıcaktır, geldik bura” sözleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyada çok konuşulan o sesin sahibi Diyarbakırlı Halil, yeniden gündem oldu.

Şubat ayında Anzele Parkı Havuzu'ndaki balıkları çekmek için Anzele'ye giden İHA muhabiri, balıkları bulamayınca havuzun soğuk sularında yüzen Halil Alasan adındaki çocuğun videosunu çekti.

‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor - 1. Resim “ABE SICAKTIR” SÖZÜYLE FENOMEN OLDU

Kendisine mikrofon uzatılan Alasan, soğuktan titreyip “Abe sıcaktır” diyerek röportaj verdi. Kavurucu sıcaklara karşı viral olan Alasan'ın röportajı, kısa sürede milyonların yaz içeriği oldu.

‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor - 2. Resim

İHA muhabirine tekrar konuşan Alasan, fenomen olduğu için çok mutlu olduğunu, ancak kimi zaman fotoğraf çekinmekten sıkıldığını söyledi.

‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor - 3. Resim

DİYARBAKIRLI HALİL: FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKTEN SIKILIYORDUM

Alasan, “Beni gören herkes fotoğraf ve video çekiyor. Ben de kırmayıp taleplerini karşılıyorum. Artık herkes beni tanıyor. Birçok ünlü benim sesimi kullanarak videolar çekiyor. Bir zamandan sonra artık sıkılıyorum. Bazen de fotoğraf çektirmek isteyenlere sıkıldığımı söylüyorum. Kışın soğuk olmasına rağmen suya girmiştim. Ondan titriyordum” dedi.

‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor - 4. Resim

“ŞİVESİYLE DİYARBAKIR’I TANITTI”

Vatandaşlardan Murat Alasan, Halil'in Diyarbakır'ı şivesiyle tanıttığını ve kente güzel bir katkı olduğunu dile getirdi. Alasan, şunları kaydetti:

“Halil sürekli Anzele suyuna giriyor. Biz böyle fenomen olacağını beklemiyorduk. Onun için de çok güzel oldu. İnşallah ailesine de bir katkısı olmuştur. İnşallah güzel sonuçlar alır. Birçok insan kendisiyle fotoğraf ve video çekiyor. Kendini tanıtması çok güzel. Tatlı bir çocuk kendisi. Şivesiyle Diyarbakır'ı tanıttı.”

‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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