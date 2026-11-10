Adana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir gün önce Kozan'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kaydedilen deprem, bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 21.12'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Dün de Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde de hissedilmişti.
Adana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir
ADANA'NIN BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ AZALIYOR MU?
2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunda 4 ila 5 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmeye devam ettiğini ifade eden Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Birbirine paralel, kısa fay segmentlerinden oluşan bu zon, gerilimi zamana yayarak ve parçalı biçimde boşaltıyor olabilir" ifadelerini kullanmıştı.