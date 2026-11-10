Yaşam

Adana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı

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Adana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı
Başlık ResmiAdana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir gün önce Kozan'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kaydedilen deprem, bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 21.12'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Adana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı
Başlık ResmiAdana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı

Dün de Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde de hissedilmişti.

Adana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı
Başlık ResmiAdana'da bir deprem daha! Kozan'ın ardından bu kez Aladağ sallandı
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