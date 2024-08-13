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Anahtarlarını teslim alan Adıyamanlı depremzedeler Baykar’ın yaptığı konutlara yerleşmeye başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından birisi olan Baykar’ın Adıyaman’da yaptığı deprem konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı. Evini teslim alarak yerleşmeye başlayan depremzedeler, Baykar'ın yaptığı konutları çok beğendiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 adet konut inşaatına başladı.

Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde yapımı süren 349 konut ise tamamlanarak hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Hafta sonu Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından anahtarların teslim edildiğini paylaşmıştı.

Taşınma telaşında olan hak sahipleri dairelerini temizlerken diğer taraftan da konutların bahçe düzenlemesinde sona gelindiği görülüyor.

Anahtarlarını alan Adıyamanlı depremzedeler Selçuk ve Haluk Bayraktar'a dua ederek duygularını paylaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI:

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Evini teslim alarak yerleşmeye başlayan Ertuğrul Turan, “Burada büyük bir acı yaşadık. Kısa bir süre içerisinde tabi devletimizden Allah razı olsun, bu konutları yaptı. Kolay değil büyük bir emek gerektiriyordu. Devlet ve halk iş birliği içerisinde olunca kısa süre içerisinde yapıldı. Gerçekten de güzel yapılmış. Bizler gayet memnunuz ve kolay değil toparlanma sürecindeyiz. Buradaki yetkililerde baya yardımcı oluyorlar bizlere" dedi.

Adıyamanlı depremzedeler anahtarlarını teslim aldı! Baykar’ın yaptığı konutlara yerleşmeye başladı - 2. Resim

"BAYKAR GERÇEKTEN GÜZEL BİR EMEK VERMİŞ, KALİTELİ YAPMIŞLAR"

Konutları yapan Baykar'a teşekkür eden Turan, "Baykar gerçekten güzel bir emek vermiş, kaliteli yapmışlar. Abartısız bir şekilde söylüyorum gerçekten çok güzel yapmışlar Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Adıyamanlı depremzedeler anahtarlarını teslim aldı! Baykar’ın yaptığı konutlara yerleşmeye başladı - 1. Resim

"EVLERİMİZİ TESLİM ALDIK VE EVLER ÇOK GÜZEL"

Hak sahiplerinden Engin Berk, “Evlerimizi teslim aldık ve evler çok güzel. Allah razı olsun Bayraktar’dan. Çok güzel, çok temiz ve sağlam evler yapmışlar” diye konuştu.

Anahtarlarını teslim alan Adıyamanlı depremzedeler Baykar’ın yaptığı konutlara yerleşmeye başladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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