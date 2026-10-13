Meteoroloji ve AKOM’dan açıklamalar peş peşe sıralandı. Meteoroloji kentte bugün parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirtirken, AKOM Çarşamba gününü işaret ederek uyardı. AKOM’un son raporuna göre yarın İstanbul’da şiddetli sağanak bekleniyor. Kentte 30-60 kilogram yağış düşebileceği öngörülürken, sıcaklığın da 10 derece birden düşeceği ifade edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1-3 derece azalacak. Yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların Marmara, Ege ve Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti.

AKOM, ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Meteoroloji’nin ardından İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise Çarşamba gününü işaret ederek, şiddetli sağanak uyarısı yaptı.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Metrekareye 30-60 kilogram yağış düşecek, sıcaklık 10 derece azalacak, şiddetli sağanak kapıda

“SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK”

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Hafta sonu 28 °C'lere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların Çarşamba (Yarın) gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyaz) kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 °C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli fırtına (50- 80 km/s) ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Metrekareye 30-60 kilogram yağış düşecek, sıcaklık 10 derece azalacak, şiddetli sağanak kapıda

30-60 KİLOGRAM YAĞIŞ

AKOM, Çarşamba günü yağışların 30-60 kilogram arasında düşeceğini öngörüyor.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Metrekareye 30-60 kilogram yağış düşecek, sıcaklık 10 derece azalacak, şiddetli sağanak kapıda

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) Hava Durumu Yağış Miktarı 14.10.2026 Çarşamba 15°C 19°C Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Yağmurlu 30-60 kg arası 15.10.2026 Perşembe 14°C 17°C Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Yağmurlu 15-40 kg arası 16.10.2026 Cuma 12°C 16°C Kuvvetli Sağanak Yağmurlu 20-40 kg arası 17.10.2026 Cumartesi 12°C 15°C Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu 5-15 kg arası 18.10.2026 Pazar 11°C 15°C Kuvvetli Sağanak Yağmurlu 20-40 kg arası 19.10.2026 Pazartesi 12°C 16°C Çok Bulutlu, Hafif Yağmurlu 3-10 kg arası

AKOM İstanbul için tarih verdi! Metrekareye 30-60 kilogram yağış düşecek, sıcaklık 10 derece azalacak, şiddetli sağanak kapıda

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji’nin bugünkü açıklamasında ise şu uyarılar yapıldı:

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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