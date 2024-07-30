Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum'da ambulans ile 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabahın erken saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oltu'dan Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönen ambulans, Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kaza yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.