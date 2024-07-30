Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 ağır yaralı

Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 ağır yaralı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da ambulans ile 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabahın erken saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oltu'dan Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönen ambulans, Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 ağır yaralı - 1. Resim

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kaza yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şeyma Subaşı gizli reklam yaparken yakalandı! Para cezası yedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gümüşhane Kelkit'te gizemli olay! Yol ortasında insan kafatası bulundu - YaşamGümüşhane Kelkit'te gizemli olay!Eyyam-ı bahurla yanacağız... Uzmanlar tarih verdi: Hissedilen 40 dereceyi bulacak - YaşamEyyam-ı bahurla yanacağız...Hafriyat kamyonları boşluğa düştü, faciada dönüldü! Korku dolu anlar kamerada - YaşamHafriyat kamyonları boşluğa düştü, faciada dönüldüTuzla'da yat imalathanesinde yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı - YaşamTuzla'da yat imalathanesinde yangınAfyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - YaşamOtobüsle kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar varAdana Kozan'da orman yangını! Birçok ev tahliye edildi - YaşamAdana Kozan'da orman yangını!
Sonraki Haber Yükleniyor...