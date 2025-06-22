Anadolu'nun en eski takımları unutulmadı! 600 yıllık 'Lahanacılar' ve 'Bamyacılar' lezzette yarıştırıldı

600 yıl önce oynanıp Anadolu tarihinin ilk derbisi olarak kayıtlara geçen 'Lahanacılar' ve 'Bamyacılar' takımları arasında tarihi rekabet yeniden yaşatıldı. Amasya'da gastronomi festivaline taşınan tarihi müsabaka yemeklerle gerçekleştirildi. Takımların tarihi "Lahanaya kuvvet, bamyaya lezzet" şeklindeki tezahüratı yeniden yankılandı.

Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde Amasyalı Bamyacılar ile Merzifonlu Lahanacılar takımları yemekleriyle yarıştı.

Takımların "Lahanaya kuvvet, bamyaya lezzet" şeklindeki tezahüratları asırlar sonra yeniden yankılandı.

612 yıl önce cirit meydanında başlayan rekabet sofralara yansıdı.

"LAHANAYA KUVVET, BAMYAYA LEZZET"

Osmanlı Devleti’nin ikinici kurucusu sayılan Çelebi Mehmed’in Amasya'da şehzadeliği döneminde yapılan tarihi müsabaka unutulmadı.

Şehzade 1413-1421 yılları arasında biniciler arasında düzenlediği cirit müsabakalarının daha çekişmeli olması için 400 atlıyı bamyasıyla ünlü Amasya ve lahanasıyla ünlü Merzifon’dan seçtirmişti.

İki takım arasındaki çekişme 19. yüzyıla kadar padişahlar da dahil olmak üzere fanatik taraftarlığa dönmüştü.

Daha sonra unutulan bu tarihi gelenek Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde yeniden canlandırıldı.

Takımların "Lahanaya kuvvet, bamyaya lezzet" şeklindeki tezahüratları yapıldı.

"KÖKLERİYLE MERZİFON" TEMALI FESTİVAL

Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle ilki gerçekleştirilen "Kökleriyle Merzifon" temalı festivalde Lahanacılar ve Bamyacıları temsil eden şefler yemekleriyle yarıştı.

Lezzet kapışmasına Amasyalı ve Merzifonlular da tezahüratlarıyla destek oldu.

Yarışma jürisinde Japon şef Koki Otsuka da yer aldı. Yemeklerden tadan Otsuka, lahana yemeğini beğendiğini söyledi.

ANADOLU'NUN İLK DERBİSİ YENİDEN YAŞATILDI

Anadolu’nun ilk derbisini yaşandığı topraklarda yeniden gerçekleştirdiklerini belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve TAFED Başkanı Zeki Açıköz takımlardaki şefleri kutladı.

Festivali ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan da, yurdun dört bir yanından gelen usta şeflere katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Anadolu’nun ilk derbisine 612 yıl sonra yeniden tanıklık ettiklerini anlatan Ömer Şan, "Lahanacılar ve Bamyacılar gastronomi alanında yarıştı. Böyle bir geleneğe, değere sahip çıkan Merzifon halkını ve Merzifon Belediye Başkanını kutluyorum" diye konuştu.