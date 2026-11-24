Ankara'da AVM otoparkında yol çöktü! Hafriyat kamyonu çukura düştü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Acity AVM'nin açık otoparkında meydana gelen yol çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Acity Alışveriş Merkezi'nin açık otoparkında yol çöktü. Çökme sonucu oluşan çukura düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü araçta mahsur kaldı.
SÜRÜCÜ KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI
Otoparkta meydana gelen çökme sonucu 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonu çukura düştü.
Araçta mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla tahliye edildi.
AVM OTOPARKINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olayın ardından AVM yönetimi tarafından çökmenin meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Ekipler, hafriyat kamyonunun çukurdan çıkarılması için çalışma başlattı.