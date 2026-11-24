Tekirdağ'da oto ekspertiz sırasında yaşanan olay şaşkına çevirdi. Perde airbaginden gelen kokunun peşine düşen uzman, içeride işaretli bir kağıt buldu. Kağıdın ortaya çıkmasıyla alıcı aracı almaktan vazgeçti.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde araç satın almak için anlaşan alıcı ve satıcı, son kontrollerin yapılması amacıyla bir oto ekspertiz firmasına gitti.

İnceleme sırasında perde airbag bölümünden gelen kötü kokuyu fark eden ekspertiz uzmanı Tamer Yavaş, şüphe üzerine bölümü açarak kontrol etti.

AİRBAGİN İÇİNDEN İŞARETLİ KAĞIT ÇIKTI

Yaptığı incelemede airbagin içerisinde farklı işaretlerin bulunduğu bir kağıt bulan Yavaş, durumu araç sahibine bildirdi. Satıcının izniyle kağıdı bulunduğu yerden çıkaran uzman, gördüğü cismin 'büyü' olduğunu düşündüğünü söyledi.

Araba alacaktı, ekspertizde karşılaştığı manzara kararını değiştirdi! Çıkan kağıdı dualarla yaktılar

Yavaş, araç sahibinin son iki ayda 4-5 kez kaza yaptığını anlattığını belirterek, buldukları kağıdı dualar eşliğinde yakıp imha ettiklerini ifade etti. Olayın ardından kendilerine farklı yöntemler önerenlerin de olduğunu söyledi.

Araba alacaktı, ekspertizde karşılaştığı manzara kararını değiştirdi! Çıkan kağıdı dualarla yaktılar

ALICI ARACI ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Yaşananların ardından araç için Antalya'dan gelen alıcı satın almaktan vazgeçti. Yavaş, alıcının kararını değiştirdiğini, satıcının ise bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini bilmediğini dile getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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