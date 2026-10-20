Aracına binmek üzereyken ön cam sileceğinin altına sıkıştırılmış 200 TL gören sürücüler, parayı almak için hemen harekete geçmemeli… Dikkat, ilk bakışta masum görünen bu durum, araç sahiplerinin dikkatini başka yöne çekerek hırsızlara fırsat oluşturmayı amaçlayan bir yöntemin parçası olabilir. Özellikle otoparklarda yaşanabilecek bu tür şüpheli durumlara karşı sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

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İstanbul’da AVM ve market otoparklarında sürücüleri hedef alabileceği belirtilen bir hırsızlık yöntemi gündeme geldi. Araçların ön cam sileceklerine yerleştirilen 200 TL’lik banknotlar, sürücülerin dikkatini dağıtmak için kullanılabiliyor. Parayı fark ederek aracından inen kişiler, bu sırada hırsızlık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

ÖN CAMDAKİ 200 LİRA TUZAĞI!

Otoparkta aracına dönen sürücü, ön camında sıkıştırılmış bir banknotla karşılaşabiliyor. Paranın nereden geldiğini anlamaya çalışan ya da onu almak isteyen sürücünün araçtan inmesi, güvenlik açısından risk oluşturabiliyor.

Bu sırada araç kapılarının açık kalması veya çanta, telefon ve cüzdan gibi değerli eşyaların görünür durumda bulunması, kötü niyetli kişilere fırsat verebiliyor. Bazı senaryolarda ise sürücünün dikkati dağılmışken aracın çalınması riski gündeme gelebiliyor. Benzer yöntemlerin yurt dışında da kullanıldığı bildiriliyor.

Arabanın ön camındaki 200 liraya dikkat! Görür görmez polisi arayın "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ÖN CAMDA PARA GÖREN SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Aracının camında kendisine ait olmayan bir banknot ya da şüpheli bir nesneyle karşılaşan sürücülerin aceleyle hareket etmemesi önem taşıyor. Olası riskleri azaltmak için şu önlemler alınabilir:

• Çevrenizi gözlemleyin: Aracınızın yakınındaki kişilere ve şüpheli hareketlere dikkat edin.

• Kapıları kilitli tutun: Araçtan inmeden önce çevrenizin güvenli olduğundan emin olun.

• Değerli eşyaları açıkta bırakmayın: Çanta, telefon ve cüzdan gibi eşyalarınızı dışarıdan görünmeyecek şekilde muhafaza edin.

• Güvenli bir alana yönelin: Şüpheli bir durum fark ederseniz mümkünse güvenlik görevlilerinin bulunduğu, aydınlık ve kalabalık bir noktaya geçin.

• Yetkililere haber verin: Hırsızlık girişiminden veya yakın bir tehditten şüpheleniyorsanız güvenli bir noktadan 155 Polis İmdat’a ulaşarak durumu bildirin.

Otoparklarda karşılaşılan her banknotun bir hırsızlık girişimi anlamına gelmediği unutulmamalı. Ancak kaynağı belirsiz bir para nedeniyle dikkatin dağılmasına izin vermemek ve çevre güvenliğini önceliklendirmek, olası risklere karşı alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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