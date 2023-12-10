Araştırma: Kedi sahibi olmak şizofreni riskini iki kat artırıyor

10 Aralık 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:30

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avusturalyalı araştırmacılar, 11 ülkede son 44 yılda yayımlanmış 17 çalışmayı analiz etti. Analiz sonucunda, kedi sahibi olmanın şizofreniyle ilişkili olabileceği ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren ekipte yer alan Psikiyatrist John McGrath ve meslektaşları, "Kedi sahipliği ve şizofreniyle ilişkili bozuklukların görülme ihtimalinin artması arasında bir bağlantı bulduk" açıklamasını yaptı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; konuyla ilgili ilk çalışma 1995'te yapılmıştı ancak bir kanıt oluşturamamıştı. Kedi sahibi olan insanlarla şizofreni de dahil bazı akıl hastalıklarının oluşumu arasında bir bağ olduğunu keşfeden bilim insanları, bunun sebebinin "Toxoplasma gondii" paraziti olabileceğini savunuyorlar. "Toxoplasma gondii", az pişmiş et veya kirli su yoluyla bulaşabilen çoğunlukla zararsız bir parazit.

"KEDİ SAHİPLERİNDE ŞİZOFRENİ RİSKİ YAKLAŞIK İKİ KAT DAHA FAZLA"

Avusturalya'da bulunan Queensland Ruh Sağlığı Araştırmaları Merkezi'nde, psikiyatrist John McGrath ve meslektaşlarının yer aldığı bir ekip, konuyu açıklığa kavuşturmak istedi. Analiz ve araştırmaların sonucu, Oxford University Press tarafından yayınlanan bir hakemli dergi olan Schizophrenia Bulletin'de yayımlandı. Makalede, "kedilere maruz kalan bireylerin şizofreni geliştirme ihtimalinin yaklaşık iki kat daha fazla olduğu" bulgusuna rastlanıldığı belirtildi.

"DAHA KAPSAMLI ARAŞTIRMALARA İHTİYAÇ VAR"

Öte yandan söz konusu çalışmada kedi sahibi olmak ile şizofreni riskini artması arasında somut bir neden-sonuç ilişkisi tespit edilemedi. McGrath, kesin bir yorumda bulunmadan önce daha nitelikli ve daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Araştırma makalesinde, "Sonuçta incelememiz, kedi sahipliği ve şizofreniyle ilişkili bozukluklar arasındaki ilişkiyi destekliyor. Zihinsel bozukluklar bağlamında kedi sahiplenmeyi daha iyi anlamak için geniş ve daha yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç var" dendi.