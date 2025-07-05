Atlar ve balonlar bir arada! Bu festivali duyan geldi

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" düzenlendi. Biniciler, sıcak hava balonlarının kalkış alanında gün doğumu vaktinde atlı turlar yaparken festivale gelenler renkli anlara şahitlik etti. Festival 6 Temmuz pazar akşamı at güzellik yarışması ödül töreniyle sona erecek.

Kapadokya bölgesinde balon turlarını renklendirecek yeni etkinlikler dikkat çekiyor.

Nevşehir Valiliği ve Göreme Belediyesi ev sahipliğinde önceki gün başlayan "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında, peribacalarının sıcak hava balonlarıyla bütünleştiği manzarada atlı tur gerçekleştirildi.

Gün doğumu vaktinde görevlilerce hazırlanan çok sayıda sıcak hava balonu, sepetlerine turistlerin binmesiyle gökyüzüne yükseldi.

Farklı illerden bölgeye gelen biniciler de atlarıyla balonların renk kattığı Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde topluca gezinti yaptı.

"GÜZEL ATLAR DİYARI"

Festivale katılan binicilerden Türker Tuncer, "güzel atlar diyarı" olarak da adlandırılan Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında atıyla dolaşmanın keyfini yaşadığını belirterek, "Güzel bir etkinlik, umarım her yıl düzenlenir. Çiftliğimizden 7 atla katıldığımız festivalde atlarımızla at güzellik yarışmasına da katılacağız." dedi.

Kadir Özel ise festivale gelecek yıllarda da katılmak istediğini, at severleri bu etkinlikleri takip için bölgeye davet ettiğini vurgulayarak, "Sabah erken vakitte balonların arasında gezmek çok keyifli. Gün doğumu ve gün batımında safari etkinliklerine de katıldık. Kapadokya'ya atlar çok yakışıyor. Arazisi bu spor için çok elverişli." diye konuştu.

Festival sorumlularından Semra Şahin İlhan da bölgenin turistlerin ilgisini çekecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Burası namı değer güzel atlar diyarı. Balonlar eşliğinde güzel bir tur gerçekleşiyor. Atlı okçuluk, cirit, akrobasi, horseball etkinlikleri düzenleniyor. Kapadokya'da atçılıkla ilgili bir festival düzenlenmesi ile ilgili çokça talep vardı. Geleneksel hale getirmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

Seminer, çocuk atölyesi, konser, atlı savaş sanatları gösterisi gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği festival, yarın at güzellik yarışması ve ödül töreninin ardından sona erecek.