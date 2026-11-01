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Yaşam

Bağcılar'da inşaat alanı çevresindeki 4 bina tahliye edildi

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Bağcılar'da inşaat alanı çevresindeki 4 bina tahliye edildi
Başlık ResmiBağcılar'da inşaat alanı çevresindeki 4 bina tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışma esnasında bitişiğindeki binalarda çatlaklar oluşan 4 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen binalardan birinin zemininde kayma olduğu görüldü.

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İstanbul Bağcılar, Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

4 BİNA BOŞALTILDI

Yapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi. İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.

Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bağcılar
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