Bakan Yumaklı, görüntüleri paylaştı: Kastamonu sularında su samuru görüldü
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da su samuru görüldü. Görüntüleri paylaşan Bakan Yumaklı, "Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da su samuru görüntülendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yumaklı, paylaşımına şu notu düştü:
"Kastamonu’daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi "Su Samuru" oldu.
Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek.
'Yaşat-Koru-Sev'"