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    • Haberler > Yaşam > Bakan Yumaklı, görüntüleri paylaştı: Kastamonu sularında su samuru görüldü

    Bakan Yumaklı, görüntüleri paylaştı: Kastamonu sularında su samuru görüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Su Samuru, Kastamonu, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kastamonu'da su samuru görüldü. Görüntüleri paylaşan Bakan Yumaklı, "Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da su samuru görüntülendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Yumaklı, paylaşımına şu notu düştü:

    "Kastamonu’daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi "Su Samuru" oldu. 

    Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek.

    'Yaşat-Koru-Sev'"

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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