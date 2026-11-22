Balıkesir'in Erdek ilçesinde yıkılan eski Ziraat Bankası binasından çıkan 18 kamyon inşaat atığı, Düzler Sahili'ndeki kumsala döküldü. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yol dolgusu için 5-6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan yaklaşık 18 kamyon molozun denize yalnızca 3 metre mesafedeki Düzler Sahili'ne dökülmesi tepkilere neden oldu. İnşaat atıklarının arasında demir, çivi, cam, plastik ve yalıtım malzemelerinin bulunması çevre kirliliği endişelerini artırırken, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın moloz dökülmesi için talimat verdiğini kabul etmesi tartışmaları büyüttü.

DENİZE 3 METRE MESAFEDEKİ KUMSALA DÖKTÜLER

Erdek Belediyesi binasının karşısındaki eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan yaklaşık 18 kamyon inşaat atığının Düzler Sahili'ne boşaltıldığı ortaya çıktı.

Doğrudan kumsalın üzerine dökülen molozların içerisinde inşaat demiri, çok sayıda çivi, cam, PVC ve pis su gideri boruları, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, ahşap, eski tip tuğla, fayans ve çimento atıkları bulunduğu belirtildi.

Denize yalnızca 3 metre mesafede biriken atıklar, sahilde çevre kirliliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Balıkesirde sahile 18 kamyon moloz döküldü! Belediye Başkanı talimat verdiğini kabul etti

BELEDİYE BAŞKANI TALİMAT VERDİĞİNİ DOĞRULADI

Olayın ardından ulaşılan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yol dolgusunda kullanılmak üzere bölgeye moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini açıkladı.

Karışık, 5 veya 6 kamyon moloz dökülmesini istediğini ancak yüklenici firmanın belirlenen miktardan fazla atık bıraktığını söyledi.

Belediye Başkanı, fazla dökülen molozların kaldırılacağını bildirdi.

Ancak açıklamanın ardından, denize birkaç metre mesafedeki kumsala başlangıçta neden moloz dökülmesinin planlandığı ve bu işlemin hangi teknik gerekçeye dayandığı soruları gündeme geldi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, mevzuata aykırılık tespit edilmesi hâlinde sorumlular hakkında ayrı ayrı cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

Yıkım işlemini gerçekleştiren yüklenici firmanın Bursa merkezli olduğu öne sürüldü.

Balıkesirde sahile 18 kamyon moloz döküldü! Belediye Başkanı talimat verdiğini kabul etti

MUHTAR DA BELEDİYENİN BİLGİSİNİ DOĞRULADI

Yukarıyapıcı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek de molozların bölgeye dökülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yüksek, Erdek Belediyesi Fen İşleri görevlilerinden atıkların bozuk yolların altına serileceği ve üzerlerinin mıcırla kaplanacağı bilgisini aldığını belirtti.

Sahile dökülen 18 kamyon molozun fazla olduğunu ifade eden Yüksek, atıkların içerisinde demir, çivi, cam ve plastik malzemelerin bulunduğunu söyledi.

MOLOZLAR YOL DOLGUSUNDA KULLANILABİLİR Mİ?

Sahile dökülen karışık inşaat atıklarının yol dolgusunda kullanılmak istenmesi, uygulamanın teknik uygunluğunu da tartışmaya açtı.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının yol dolgusunda değerlendirilebilmesi için uygun şekilde ayrıştırılması, işlenmesi ve gerekli teknik şartları karşılaması gerekiyor.

Ancak sahile dökülen molozların arasında çivi, demir, PVC boru, cam, ahşap, köpük ve yalıtım malzemelerinin bulunması dikkat çekti.

Bu tür karışık atıkların üzerinin mıcırla kapatılması, malzemeleri kendiliğinden yol dolgusunda kullanılmaya uygun hâle getirmiyor.

Söz konusu molozların hangi teknik incelemeye dayanılarak yol dolgusunda kullanılmasının planlandığı ise henüz açıklanmadı.

Balıkesirde sahile 18 kamyon moloz döküldü! Belediye Başkanı talimat verdiğini kabul etti

ASBEST İNCELEMESİ YAPILDI MI?

Yıkılan binadan çıkan eski yapı ve yalıtım malzemeleri, asbest incelemesi yapılıp yapılmadığı sorusunu da gündeme taşıdı.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yıkım öncesinde asbest envanteri hazırlanması gerekiyor.

Ancak eski Ziraat Bankası binasının yıkımı öncesinde hazırlanan asbest raporuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Sahile dökülen atıkların asbest içerip içermediğinin belirlenebilmesi için laboratuvar incelemesi yapılması gerekiyor.

FAZLA MOLOZ KALDIRILACAK, GERİ KALANI NE OLACAK?

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın belirlenen miktardan fazla dökülen molozların kaldırılacağını açıklaması, sahilin tamamen temizlenip temizlenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Belediye Başkanı'nın talimat verdiğini söylediği ilk 5-6 kamyon molozun bölgede kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan yıkım alanından 50-60 kamyon daha moloz çıkabileceği değerlendirilirken, bu atıkların nereye taşınacağı da bilinmiyor.

Sahile dökülen atıkların çevre açısından oluşturabileceği risklerin belirlenmesi, tamamının uygun şekilde bertaraf edilip edilmeyeceği ve kumsalın eski hâline getirilmesine yönelik çalışmaların nasıl yürütüleceği merak konusu oldu.

Gözler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün incelemelerinden çıkacak sonuçlara çevrildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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