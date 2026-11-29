Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle 2020 yılında sular altında kalan Karakurt köyü yeniden ortaya çıktı.

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Kars'ta baraj sularının çekilmesiyle yıllar önce sular altında kalan köydeki evler ve tarihî yapılar yeniden görünür hale geldi.

Sarıkamış ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Karakurt HES Barajı, 8 Şubat 2020'de su tutmaya başladı. Barajın dolmasıyla Karakurt köyü tamamen sular altında kaldı.

Baraj suları çekildi, 6 yıl önce sular altında kalan köy yeniden ortaya çıktı

CAMİ VE KİLİSE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Son günlerde su seviyesinin düşmesi ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihî yapılar gün yüzüne çıktı.

Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde yeniden ortaya çıkan yapılar dronla görüntülendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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