Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Basın Ekspres'i alevlere teslim ettiler! İki kişi ağaçları yakıp kaçtı

Basın Ekspres'i alevlere teslim ettiler! İki kişi ağaçları yakıp kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda iki kişi yol kenarındaki otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlara sıçradı. Olayı gören vatandaşlar "Ağaçlar ve hayvanlara yazık oldu" yorumunu yaptı. 

Bugün İstanbul Basın Ekspres Yolu dumanlara teslim oldu. Fakat yangın bu kez sıcaktan değil iki kişi yüzünden meydana geldi. 

İddiaya göre 2 genç yol kenarında bulunan otları yakıp kaçtı. Ardından rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın geniş alana yayılıp ağaçlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Basın Ekspres'i alevlere teslim ettiler! İki kişi ağaçları yakıp kaçtı - 1. Resim

Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangından dolayı zarar gören ağaçlar ve hayvanlara üzüldüğünü dile getirdi.

Basın Ekspres'i alevlere teslim ettiler! İki kişi ağaçları yakıp kaçtı - 2. Resim

"BU MEMLEKET HEPİMİZİN"

Yangın nedeniyle ağaçların yanmasına üzüldüğünü dile getiren Hasan İlci “Burada işimi bitirdikten sonra depoya gelince dumanların yükseldiğini gördüm. Buraya koşup geldiğimizde büyük bir yangın olduğunu gördük. İki gencin otları yakıp kaçtığını söylediler. O sırada yangın büyüdü. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdü. Bu memleket hepimizin. İnsanlar neden böyle yapıyor? Ağaçlara ve hayvanlara yazık oldu” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Spotify, yüksek fiyatlı deluxe abonelikle Hi-Fi ses hizmeti sunacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son 35 günün en serin iki günü yaşanacak! - YaşamSon 35 günün en serin iki günü yaşanacak!Yalova'da inanılmaz olay! 8 yaşındaki çocuk 'kivi asması' sayesinde hayatta kaldı - Yaşam8 yaşındaki çocuk 'kivi asması' sayesinde hayatta kaldıSıcaktan bunalanlar bu haberi bekliyordu! Meteoroloji 14 kenti tek tek duyurdu ve uyardı... - YaşamMeteoroloji 14 kenti tek tek duyurdu ve uyardı...Dünya genelinde kayıtlara geçti! 21 Temmuz, yakın tarihin ‘en sıcak günü’ - Yaşam21 Temmuz, yakın tarihin ‘en sıcak günü’Taksimetre açmadan turistten 600 lira istedi! Taksici çektiği fiyatın 16 katını ödeyecek - YaşamTaksimetre açmadan turistten 600 lira istedi!11 yaşında direksiyon başına geçti, dehşet saçtı! 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralı - Yaşam11 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 2 ölü, 2 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...