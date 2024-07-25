Basın Ekspres'i alevlere teslim ettiler! İki kişi ağaçları yakıp kaçtı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda iki kişi yol kenarındaki otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlara sıçradı. Olayı gören vatandaşlar "Ağaçlar ve hayvanlara yazık oldu" yorumunu yaptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın dehşeti! Anne ve iki çocuğu alevler arasında kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın dehşeti! Anne ve iki çocuğu alevler arasında kaldı

Bugün İstanbul Basın Ekspres Yolu dumanlara teslim oldu. Fakat yangın bu kez sıcaktan değil iki kişi yüzünden meydana geldi.

İddiaya göre 2 genç yol kenarında bulunan otları yakıp kaçtı. Ardından rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın geniş alana yayılıp ağaçlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangından dolayı zarar gören ağaçlar ve hayvanlara üzüldüğünü dile getirdi.

"BU MEMLEKET HEPİMİZİN"

Yangın nedeniyle ağaçların yanmasına üzüldüğünü dile getiren Hasan İlci “Burada işimi bitirdikten sonra depoya gelince dumanların yükseldiğini gördüm. Buraya koşup geldiğimizde büyük bir yangın olduğunu gördük. İki gencin otları yakıp kaçtığını söylediler. O sırada yangın büyüdü. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdü. Bu memleket hepimizin. İnsanlar neden böyle yapıyor? Ağaçlara ve hayvanlara yazık oldu” dedi.