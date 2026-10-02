Binaların altları oyuldu, temelleri göründü! Karadeniz’de korkutan felaket, sahili gün gün yutuyor

“KONTROLSÜZ YAPILAŞMA ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN”

Dr. Zeybek “Balıkçı barınakları ve limanlar gibi yapılar inşa edilirken kıyıdaki akıntı düzenine ve denizin hidrodinamik özelliklerine dikkat etmek gerekir. Kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmesi ve kıyıdaki doğal ortam üzerindeki beşerî baskının artırılmasının da erozyonun nedenleri arasında bulunuyor. Üçüncü olarak, kıyı kenar çizgisi ihlalini ortaya çıkaran, kıyıdaki doğal ortam üzerindeki baskıyı artıran kontrolsüz yapılaşma kıyı erozyonunun önemli sebeplerindendir" dedi.

Dr. Zeybek, plansız ve programsız inşa edilen baraj başta olmak üzere regülatör gibi yapıların, kıyıya taşınan malzeme miktarının azalmasına sebep olduğunu belirtti.