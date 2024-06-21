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Binlerce ABD'linin gözü burada...Hepsi el emeği, göz nuru: 'Halı tarlası'nda görsel şölen!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından toplanan 20 bini geçkin el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere kışın buğday ekilen tarlalara serilmeye başlandı. Tarlada güneşle pastelleşip görsel şölen oluşturan halıların yüzde 99'u ABD'ye ihraç ediliyor. 

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasadın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor. Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

Binlerce ABD'linin gözü burada...Hepsi el emeği, göz nuru: 'Halı tarlası'nda görsel şölen! - 1. Resim

Daha sonra güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Tarlada görsel şölen oluşturan 20 bini aşkın halı ve kilim, güneşin altında belirli aralıklarla çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması, renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

Binlerce ABD'linin gözü burada...Hepsi el emeği, göz nuru: 'Halı tarlası'nda görsel şölen! - 2. Resim

Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra başta ABD olmak üzere Avrupa'daki bazı noktalardaki müşterilerine veriliyor.

Binlerce ABD'linin gözü burada...Hepsi el emeği, göz nuru: 'Halı tarlası'nda görsel şölen! - 3. Resim

'YÜZDE 99'U YURT DIŞINA SATILIYOR'

Halı işletmeciliği yapan Hasan Topkara, bu yıl 15 bine yakın halı sereceklerini belirterek, yaptıkları işlemlerden bahsetti. Topkara, “Tarlalarımız boş kalmıyor. Yazın halı, kışın buğdayda kullanıyoruz. İlk önce güveler temizleniyor ve sırtları yakılıyor. Ardından dezenfekte edilip güneşte renklerini pastelleştiriyoruz. Yağmur  yapmadan önce ürünlerimizi topluyoruz. Sürekli meteorolojiyi takip ediyoruz” dedi.

Binlerce ABD'linin gözü burada...Hepsi el emeği, göz nuru: 'Halı tarlası'nda görsel şölen! - 4. Resim

Halıların hepsinin Türkiye'nin dört bir yanından toplanan el işi ürünler olduğunu kaydeden Topkara, “İşlem yapıldıktan sonra İstanbul'a gönderiliyor. Yüzde 99'u yurt dışına satılıyor. Genelde Amerika'ya satılıyor, Avrupa'dan da alanlar var” diye konuştu.

Binlerce ABD'linin gözü burada...Hepsi el emeği, göz nuru: 'Halı tarlası'nda görsel şölen! - 5. Resim

'GÜNEŞLENMİŞ HALILAR' TERCİH EDİLİYOR

50 yıldır halıcılıkla uğraşan Halil Börekçi ise şunları kaydetti:

“Sıcağın etkisiyle yabancı maddeler yumuşuyor. Sabah yağan çiğ halıyı yumuşatıyor ve tekrar öğle saatlerindeki sıcaklıkla o çiğ buharlaşarak mikropları temizliyor. Kök boya, yün halı ve kilimler. İçlerinde sentetik olan yok. Genelde ABD'ye satıyoruz. Avrupa'ya az miktarda gidiyor. Müşteriler bu işlemleri istiyorlar. ABD ve Avrupa'daki müşteriler, güneşlenmiş halıların dekorasyona iyi uyduğunu ve daha hızlı satıldığını söylüyor.”

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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