Bir anda bastırdı! Haziran ayında beyaz manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2025 15:18 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 15:38 - Güncelleme:

Yozgat’ın Saraykent ilçesi ve merkeze bağlı Lök köyünde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kaplayan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları ağaçlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı Yozgat’ta gün içerisinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Merkeze bağlı Lök köyünde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Saraykent ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası arazi beyaza büründü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dolu yağışının ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdiği görüldü. Köy sakinlerinden Ömer Öcal, "Çok yoğun bir dolu yağışı oldu köy tamimiyle bu yağıştan etkilendi. Bir komşumuz arabasını doludan korumak isterken hafif şekilde doludan etkilendi." dedi. İlgili Haber Valilik uyardı! Sağanak yağış geliyor: Yıldırım düşmesi, su baskını, ani sel...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir