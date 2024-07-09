Bir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 17:38 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 17:40 - Güncelleme:

Aydın, Kaza, Trafik, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da bir otomobil takla attı, meydana gelen kaza sonrası olay yerine giden ekipler araç içinde kimseyi bulamadı. Kaza sonrasında kaçtığı öğrenilen sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, 19 yaşındaki genç vefat etti