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Bir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu
Aydın, Kaza, Trafik, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da bir otomobil takla attı, meydana gelen kaza sonrası olay yerine giden ekipler araç içinde kimseyi bulamadı. Kaza sonrasında kaçtığı öğrenilen sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARAÇ İÇİNDE KİMSEYİ BULAMADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde kimseyi bulamadı.

Yapılan incelemede araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edilirken, ekipler sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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