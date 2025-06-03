Bir insan ömrü harcadı! 63 yıldır bu tutkuyu devam ettiriyor

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet tutkunları dikkat çekiyor. Kırklarelili 77 yaşındaki Süleyman Giray, çocukluk yıllarında başlayan bisiklet sürme alışkanlığını 63 yıldır sürdürüyor.

Dünya Bisiklet Günü bisiklet tutkunlarına dikkat çekiyor.

Süleyman Giray da bisikletle bir ömür geçirmesiyle tanınıyor.

Giray 14 yaşında babasının karne hediyesi olarak aldığı bisikletle başlıyor.

Gençlik yıllarında edindiği profesyonel bisikletle spor hayatına adım atan Giray, katıldığı yarışmalarda 10 madalya kazanıyor.

İlerleyen yaşına rağmen günlük ulaşımını bisikletle sağlayan Giray, zaman zaman bisiklet tutkunu gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşıyor.

İlgili Haber Gören bir daha baktı! İlk bisiklet tüneli hizmete açıldı

Bisiklet sürmenin sağlık açısından büyük katkısı olduğunu ve zaman kazandırdığını dile getiren Giray, "Bisiklete bindiğimde vücudumun sıhhatli olduğunu ve buna ihtiyacımın olduğunu hissediyorum. 14 yaşında başladım, 77 yaşındayım hala bisikletin üzerindeyim. Elim ayağım tuttuğu sürece binmeye devam edeceğim. Amacım, bisiklet kullanarak sağlıklı yaşamak." diye konuşuyor.

BİSİKLETİ HAYATININ BİR PARÇASI

Giray, kendisini gören gençlerin şaşkınlıkla baktığını, onlara numune olmayı amaçladığını belirtiyor.

Şehirde imkanı olan herkese bisiklet kullanmasını öneren Giray, "Kentteki bisiklet tutkunları ve gençlerle sık sık bir araya geliyorum. Onlara gençlik yıllarımı anlatıyor, bisikleti ve sporu hayatlarının bir parçası yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.