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Bisikletle 3 bin kilometre yol! Bilgisayar programcısı Helge: Ülkemizde olmayan misafirperverlik Türkiye’de!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bisikletle 3 bin kilometre yol! Bilgisayar programcısı Helge: Ülkemizde olmayan misafirperverlik Türkiye’de!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’da bilgisayar programcılığı yapan Helge Daniel, uçağa bisikletini yükleyerek Türkiye’yi geldi. İstanbul’dan Karadeniz’e rota çizen Daniel, 3 bin kilometre pedal basarak Karadeniz dahil Anadolu’yu gezeceğini söyledi. Balkan ülkelerini de pedal çevirerek gezmeyi düşünen emekli memleketine bisiklet ile dönmeyi planlıyor.

Almanya’da bilgisayar programcılığından emekli olan 64 yaşındaki Helge Daniel Türkiye'ye bisikletiyle gezmek için geldi. 

Sabiha Gökçen Havalimanına inen Daniel, 40 kilometre pedal basarak, Avrupa Yakası'ndaki tarihi mekanları görmeye geçti.

2 gün boyunca bisikleti ile İstanbul’u gezeceğini belirten Helge Daniel, Dolmabahçe Sarayı önünde poz verdi.

Ukrayna Rusya arasındaki görüşmeler bu mekanda mı gerçekleşti diye sorarak hatıra fotoğrafları çekti.

Bisikletle 3 bin kilometre yol! Bilgisayar programcısı Helge: Ülkemizde olmayan misafirperverlik Türkiye’de! - 1. Resim

"BÜTÜN MALZEMELERİMİ BİSİKLETİME YÜKLEDİM"

Türk insanının sıcak kanlı ve misafirperver olmasına şaşırdığını belirten Helge Daniel, "Ülkemizde olmayan misafirperverlik Türkiye’de görüyorum. Çok güzel bir memleket. Almanya’da 64 yaşında emekli olduktan sonra Anadolu’yu bisiklet ile gezmeye karar verdim. Hava şartlarının da müsait olduğu bir dönemde böyle bir Anadolu ve Balkanlar turu planladım. Bütün malzemelerimi bisikletime yükledim. 2 gün İstanbul’u gezeceğim. Sonra Karadeniz dahil birçok şehirleri gezerek Edirne üzerinden Balkanlar’a geçeceğim. Yunanistan’ın küçük bir bölümünden Bulgaristan, Romanya, Sırbistan’a geçeceğim. Makedonya gibi Balkan ülkelerinin tarihi şehirlerini dolaşarak Almanya’ya döneceğim. Yaptığım rotaya göre yaklaşık 3 bin 300 kilometre pedal basacağım. Gezimin ilk günlerinde Türkiye’deki insanların yaklaşımlarından çok memnunum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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