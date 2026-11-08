Bolu'daki zincirleme facia kamerada! 7 araç birbirine girdi, yola inen yaya böyle ezildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İlk kazanın ardından aracından inerek yola çıkan bir yayaya, kayarak gelen başka bir otomobilin çarparken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 7 araç ve bir tır birbirine girdi.
6 YARALI VAR
Zincirleme kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ile kaza sonrası araçlarından inerek yola çıkan 1 yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA SONRASI ARACINDAN İNDİ, SONRASI FACİA
Zincirleme kazanın yaşandığı anlar, olay sırasında bölgede bulunan bir tır şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin ilk kaza sonrası yola inen yayaya çarptığı, ardından bariyerlere savrulduğu ve başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar görüldü.
Otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.