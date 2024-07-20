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Boş arazide çıkan yangın evleri sardı! 3'ü kullanılamaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı, Yangın, İtfaiye, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da plastik kasaların olduğu boş arazide çıkan yangın evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alınırken, 3 evin zarar gördüğü öğrenildi.

Çankırı Tabakhane Mahallesi'nde üzerinde plastik kasaların bulunduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi ile birlikte alevler yakındaki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören evlerden 2'sinin kullanılmadığı, birinin de boş olduğu öğrenildi.

CAN KAYBI YOK

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen bölgede inceleme yaparak yangın hakkında bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Taşolar, yangında can kaybının olmadığını açıkladı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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