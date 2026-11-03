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Yaşam

Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı

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Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!

İznik Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte dikkat çeken bir olay yaşandı. Gölün en büyük balıklarından devasa bir yayın balığı bir balıkçının ağlarına takıldı. 2 metrelik balığın 65 kilogram olduğu ortaya çıktı.

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Yakın zamanda en yoğun yağışlarının görüldüğü Marmara Bölgesi’nde, pek çok su kaynağı ve barajda doluluk maksimum seviyeye yaklaşırken, İznik Gölü’nün su seviyesinde kayda değer bir artış yaşanmadı.

Tersine su seviyesinin daha da düştüğüne dair görüntüler endişelendirdi.

Bu durum gölde uzun süredir yaşayan balıkların da ortaya çıkmasını sağladı. Balıkçılık yapan bir kişinin ağına yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Devasa balığın tekneden çıkarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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ŞAŞKINA DÖNDÜLER

İznik Gölü’nde balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sakarya, ağına takılan dev yayın balığını görünce şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yayın balığını tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 3 kişinin yardımıyla balığı tekneye almayı başardı.

Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!

Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığıyla karşılaştıklarını belirten balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Tekneyle kıyıya çıkarılan dev balık, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev yayın balığıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!

Öte yandan, İznik Gölü’nde yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüşün devam etmesi dikkat çekerken, yakalanan dev yayın balığının kime satılacağı ise merak konusu oldu.

Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Boyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Başlık ResmiBoyu tam 2 metre! İznik Gölü çekilince devasa balık yakalandı!
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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