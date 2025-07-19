Bulvarda kulaç atıp yüzerek tepki gösterdi: Deli değilim!

Denizli’de 10 dakikalık sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Göle dönen bulvarda yüzerek ilginç bir tepkiye imza atan antrenör, "Deli değilim, Denizli’nin çöken alt yapısına dikkat çekmek için yaptım" dedi.

Denizli’de fırtınayla birlikte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı, Karataş ve Cankurtaran Mahallerinin yanı sıra Merkezefendi ile Acıpayam’da taşkınlara neden oldu.

Ekili arazilere de zarar veren taşkınlar nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Rögarların yetersiz kalması üzerine göle dönen ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

GÖLE DÖNEN BULVARDA KULAÇ ATTI

Alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle her yağışta aynı manzarayla karşılaşan yüzme antrenörü Tahsin Okutucu, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarında sıra dışı bir tepkiye imza attı.

Soyunarak göle dönen bulvarda kulaç atmaya başlayan Okutucu, yıllardır çözülemeyen soruna dikkat çekti. Bir ara sırt üstü yüzen Okutucu’nun gülümsetirken düşündüren tepkisini arkadaşı Sercan Meral cep telefonuyla görüntüledi. Su baskınlarına neden olan kısa süreli yağışın ardından, yeniden günlük güneşlik bir hava hekim oldu.

"DELİ DEĞİLİM, ALT YAPI SORUNUNA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Hemen her yağışta alt yapı sorunu yaşadıklarını ifade eden yüzme antrenörü Tahsin Okutucu, sıra dışı eyleminin gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Aslında benim yaptığım bir ironidir. Denizli’deki tüm mahallelerde, sokaklarda ve caddelerde 100 yıllık bir altyapı olduğunu söylediler. Ben sırf bu yüzden, alt yap sorunlarını farklı bir yaklaşımla göstermek için bu şekilde suya girerek video çektik. Bunu planlamadık, su baskınlarıyla birlikte bir anda kendiliğinden gelişti. Sosyal medyada paylaştığımız videolun altına ‘deli’ diye yorum yapmışlar. Deli de değilim. Kendim yüzme antrenörüyüm, yolun hali açıkça ortada. Yoldan karşıdan karşıya geçmeyi bırakın, arabalar yolda ilerleyemiyor. Denizli’nin altyapısı işte gözler önünde"