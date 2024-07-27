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Buna yürek dayanmaz... Depremde kaybettiği annesinin mezarına davetiyesiyle gitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'taki depremde annesini, iki kardeşini ve bir bacağını kaybeden Tuğçe Kalmış, düğün davetiyesini annesinin mezarına götürdü. Genç kızın kına gecesinde yaptığı konuşma ise yürekleri sızlattı. 

6 Şubat felaketi on binlerce eve yangın düşürdü. Ateşin düştüğü yeri yaktığı evlerden biri de depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yaşayan Kalmış ailesinin eviydi. 

Enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış, nişanlısı Enes Kılavuz'un yardımlarıyla üç gün sonra kurtarıldı. Yaşadığı büyük felaket, Tuğçe'nin sağ bacağını kaybetmesine ve 32 ameliyat geçirmesine neden oldu.

15 YAŞINDAKİ KARDEŞİ BULUNAMADI

Depremin ardından üç gün boyunca enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış, yaşadığı korku dolu anları unutamadı. Nişanlısının çabaları sayesinde kurtarılan Tuğçe, yaşadığı travmanın ardından sağ bacağını kaybetti ve protezle yürümeye başladı. Yıkılan binada annesi ve erkek kardeşini kaybeden Tuğçe’nin, 15 yaşındaki kız kardeşi Tuana ise halen bulunamadı.

Buna yürek dayanmaz... Depremde kaybettiği annesinin mezarına davetiyesiyle gitti - 1. Resim

Tuğçe ve Enes, yaşadıkları zorluklara rağmen umutlarını kaybetmeyip evlenmeye karar verdiler. Tuğçe düğün öncesinde annesi Havva Yetişkin'in Ekinözü ilçe merkezindeki mezarını ziyaret ederek, ona düğün davetiyesini bıraktı.

Tuğçe'nin kına gecesi ise duygusal anlara sahne oldu. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gece, sevgi ve dayanışma ile dolu dolu geçti.

Buna yürek dayanmaz... Depremde kaybettiği annesinin mezarına davetiyesiyle gitti - 2. Resim

KINA GECESİNDEKİ KONUŞMASI AĞLATTI

Tuğçe Kalmış, kına gecesinde yaptığı konuşmada, "Yaşadığım tüm acılara rağmen, hayata tutunmayı ve sevdiklerimin desteğiyle güç bulmayı başardım. Annem ve kardeşim hep yanımda. Bu gece burada olmak, ailem ve dostlarımla bu mutluluğu paylaşmak benim için çok anlamlı. Enes'in yanımda olması, bana her gün yeniden umut veriyor" diye konuştu.

Buna yürek dayanmaz... Depremde kaybettiği annesinin mezarına davetiyesiyle gitti - 3. Resim

Tuğçe'nin babası Zekeriya Kalmış ise, kızının yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durmayı başardığını kaydederek, “Onun bu azmi ve gücü, hepimize örnek oldu. Bugün burada onu bu mutlu gününde görmek, bizim için tarifsiz bir mutluluk. Tuğçe ve Enes'in mutluluğu, bizim de en büyük mutluluğumuzdur" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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