Burası Barcelona değil Sivas! 5 yılda inşa edildi, 20 bin kişi yaşıyor

1990-1995 yılları arasında inşa edilen ve Sivas'ın en düzenli mahallesi olarak öne çıkan Yenişehir, İspanya'nın Barcelona kentine benzetiliyor.

Sivas'ta bulunan ve 1990-1995 yılları arasında inşa edilen Yenişehir Mahallesi, en düzenli ve örnek mahalle olarak dikkat çekiyor. Mahallenin tepeden kuş bakışı görüntüleri ise İspanya’nın Barcelona şehrini andırıyor.

Kentin en düzenli mahallesi olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'nin Muhtarı Fatih Kaynar, mahallenin 1990-1995 yılları arasında inşa edildiğini ve o zamandan bu yana sürekli olarak gelişme gösterdiğini belirtti.

Yenişehir'in plan ve proje açısından Sivas'ın en örnek mahallesi olduğunu söyleyen Kaynar, mahallede yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığını açıkladı.

"SİVAS'IN EN ÖRNEK MAHALLESİ"

Yenişehir Mahalle Muhtarı Fatih Kaynar, mahallenin drone ile görüntülendiğinde İspanya’nın Barcelona kentine benzetildiği ifade ederek, "Şu anda Yenişehir Mahallesi muhtarlık binası önünde bulunuyoruz. Yenişehir Mahallemiz 1990 ile 1995 arasında tam olarak mahalle olarak inşa edildi. Yenişehir Mahallemiz en temiz, en ferah, plan ve proje açısından Sivas’ın en örnek mahallesidir" dedi.

Yeşil alanlara dikkat çeken muhtar, "Çarşıya, otogara yakınlığı ile öne çıkan bir mahalle. Yenişehir Mahallesi'nde 63 tane bloğumuz bulunuyor. 1800 tane de dairemiz bulunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi de Yenişehir Mahallesi'ne bağlı bulunmakta. Mahallenin kendisine ait iş merkezi, kasabı, manavı, oyun alanları hepsi mevcuttur" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'YA BENZETİLİYOR

Muhtar Kaynar, "Mahallemizin yaklaşık 20 bin nüfusu bulunmaktadır. Mahallemiz havadan drone ile görüntülendiğinde İspanya’nın Barcelona kentine benzetildiği söyleniyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olmaktan ve 14 yıl bu mahallede hizmet etmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.