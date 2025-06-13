Büyük tesadüf! Dolunay fotoğrafı çekerken ISS'yi görüntüledi: Bir cismin hızla geçtiğini fark ettim

Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, görüntüsünden etkilendiği dolunayı çekmek isterken, fark etmeden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) kayda aldı. Atlı, bu tesadüfi karşılaşmanın kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu söyledi.

Bitlis'ten Van'a yolculuk yapan doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, dolunayın etkileyici manzarasını görünce aracını yol kenarına çekti ve ekipmanlarını kurarak, bu anı görüntülemek istedi. Atlı, çekim yaptığı sırada farkında olmadan çok daha özel bir ana tanıklık etti.

GİZEMLİ CİSMİN ISS OLDUĞUNU FARK ETTİ

Evine dönüp bilgisayarda çektiği görüntüleri izleyen doğa fotoğrafçısı, dolunayın önünden geçen bir cisim fark etti. Kareleri dikkatle inceleyen Atlı, bu cismin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olduğunu anlayınca büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

"BÖYLE BİR ANA DENK GELMEK HEYECAN VERİCİ"

Bu tesadüfi karşılaşmanın kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu dile getiren Vedat Atlı, "Dolunay zaten başlı başına etkileyiciydi. Görüntüleri izlerken ayın önünden bir cismin hızla geçtiğini fark ettim. Yakınlaştırıp incelediğimde bunun ISS olduğunu anladım. Böyle bir ana denk gelmek gerçekten çok heyecan verici" dedi.

NADİR RASTLANAN OLAY

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeryüzünden çıplak gözle görülebildiği anlar sınırlı olurken, dolunay gibi parlak bir gök cismi önünden geçerken görüntülenmesi ise nadir rastlanan bir olay olarak biliniyor.