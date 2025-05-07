Canlı yayındayken 10 metre önüne yıldırım düştü! "Çay bardağını fırlattım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 23:02 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 23:13 - Güncelleme:

Amasya'nın Beyazıtpaşa Mahallesi'nde etkili yağışın ardından 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. O sırada telefonunda canlı yayın yapan ve aynı anda oyun oynayan bir genç ise, o anları şans eseri kaydetmiş oldu. Korkusunu ise, "Çay bardağını fırlattım" sözleriyle dile getirdi.

Amasya’da, Beyazıtpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Binanın altındaki iş yerinin sahibi genç, o sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken yıldırıma yakalandı. Patlama sesiyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz, "Gök gürledi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınına düştü" diye konuştu. "BÜYÜK BİR PATLAMAYLA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK" Mahalleyi aydınlatan yıldırımın büyük bir gürültüye neden olduğunu anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar da, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu. Yıldırımın etrafı aydınlattığı görüntüler iş yerlerinin kameraları tarafından da kaydedildi. İlgili Haber Türkiye'nin raporu onaylandı! AB üyeliğinde kritik eşik

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş