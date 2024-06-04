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Haberler > Yaşam > Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor

Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cennetü&#039;l Baki&#039;ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Mekke'de bulunan, Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanların en mukaddes ikinci mekanı sayılan Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin doğu tarafında Cennetü'l Baki kabristanı yer alıyor. Buradaki 10 bin sahabenin mezarı vaktiyle Suudi Arabistan tarafından yıkılarak sahabe kabirleri belirsiz hale getirildi. Ancak hac ve umre için gelenler burayı ziyareti ihmal etmiyor.

Peygamber Efendimiz'in Hanımı Hazreti Aişe, kızları Hazreti Fatıma, Hazreti Rukiye, Hazreti Zeynep, Hazreti Ümmü Gülsüm bulunuyor.

Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor - 1. Resim

Ashabından Hazreti Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz (radıyallahu anh) gibi birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu Cennetü'l Baki, hac mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.

Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor - 2. Resim

Suudi Arabistan kurulmadan önce Cennetü'l Baki, 1900'ler...

Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor - 2. Resim

Hangi sahabenin nereye defnedildiği biliniyordu. Ancak Suudi Arabistan kurulduğunda, ilk iş olarak türbeler yıkıldı. Ardından bütün sahabe kabirleri dümdüz edilerek şimdiki hale getirildi. Sahabelerin yerleri de bu yıkımda yok edilmiş oldu.

Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor - 3. Resim

Ancak bazı sahabelerin nerede olduğu kitaplara girdiği için araştırmacılar ve rehberler tarafından biliniyor. Hac ve umre için ziyarete gelenler bu sayede ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını! Hacılar 10 bin sahabeyi ziyaret ediyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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