Erzincan’da 25 yıllık oto kaporta ve boya ustası İlhan Karakaya, cezaevinden çıktıktan sonra devletin sağladığı 550 bin liralık hibe desteğiyle kendi iş yerini açtı. Eski hükümlülerin istihdamını destekleyen proje sayesinde hayalini gerçekleştiren Karakaya, artık kendi işinin patronu oldu.

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Kaporta ve boya ustası olan ve başkasının yanında mesleğini sürdüren 47 yaşındaki İlhan Karakaya, 2021'de karıştığı kavga nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldı.

Hapis cezası bittikten sonra kendi işini kurmak isteyen Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Cezaevinden çıktı, 550 bin liralık destekle kendi işinin patronu oldu

550 BİN LİRA HİBE ALDI

Başvurusu kabul edildikten sonra devletin 550 bin lira hibe desteğinden yararlanan oto kaporta ve boya ustası Karakaya, 25 yıllık mesleğini artık yeni açtığı iş yerinde devam ettiriyor.

"HEM MİLLETİMİZE HEM KENDİMİZE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İlhan Karakaya, karıştığı kavga nedeniyle cezaevinde bir yıl kaldığını ve çıktıktan sonra projeye başvurduğunu anlattı.

Cezaevinden çıktı, 550 bin liralık destekle kendi işinin patronu oldu

Devletten aldığı 550 bin lira hibe desteğinin üzerine iş yerinin kuruluşu için gereken tutarın kalan kısmını da kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir kavgadan dolayı istenmedik bir olaydan cezaevine girdim ve devletimizin yaptığı bu projeden de faydalanarak çok şükür dükkanımı açtım. Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kimse kolay kolay cezaevine girmek istemez. Bu kavga da herkesin başına gelen bir şey ama yine de öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Haklarımızı da hukuki yollarla aramamız gerekiyor."

Cezaevinden çıktı, 550 bin liralık destekle kendi işinin patronu oldu

Karakaya, eski hükümlü ve engelli vatandaşlara projeden yararlanmalarını tavsiye etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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