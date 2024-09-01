Çöpteki ürün hayatını değiştirdi! Şimdilerde balkonunda üretiyor, yurt dışına satıyor

Üç yıl önce çöpte bulduğu eski bir sandalye ile başlayan serüvenini büyüten Ozan Ökünç, şimdilerde ise evinin balkonundaki atölyesinde üretim yapıyor, tespihlerini yurt dışına satıp kazanç elde ediyor.

Dünyanın en küçük tespihi ile Türk bayrağı Diyarbakır Müzesi'nde sergileniyor

Dünyanın en küçük tespihi ile Türk bayrağı Diyarbakır Müzesi'nde sergileniyor

Çocukluğundan bu yana tespih yapımına merakı olan Tekirdağlı 32 yaşındaki Ozan Ökünç, birçok tespih ustasının videosunu izledi ve evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü.

Öncelikle 3 sene önce çöp kutusuna atılmış eski bir sandalyeyi gören ve sandalyenin parçalarından tespih taneleri üretmeyi deneyen Ökünç, sonrasında evinin balkonunda ürettiği tespihleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

BİRÇOK ÜLKEYE GÖNDERİYOR

El emeği tespihlerini farklı illerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Katar ve İsveç gibi ülkelerdeki meraklılarına gönderen Ökünç, tespih üretiminde sadece ahşap ürünler kullandığını söyledi.

Tespihlerin pelesenk, demirhindi, abanoz, kuka, agatis, gold palmiye ve dalkersia ağaçlarından yapıldığını anlatan Ökünç, "Tespih yapımına başladığımdan bu yana takip edenler var sosyal medyadan. Bu takipler sonucu Almanya, Azerbaycan, İsveç, Katar gibi farklı ülkelerden talep alıyorum. Bunları kargoyla gönderiyorum, müşterilerimiz zahmetsizce tespihlerine ulaşabiliyor" dedi.

Tespih üretimini 5 ila 10 günde tamamladığını aktaran Ökünç, bir tespih tanesinin uzun ve meşakkatli bir çalışmayla ortaya çıktığını söyledi.

"İLK TESPİHİ EŞİME HEDİYE ETTİM"

Ökünç, bu süreçte eşinin kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "İlk tespih tanesini 14 saat tornanın başından kalkmadan yapmaya çalıştım. Onu da tam olarak yapamadım. Atölyeye girdiğim zaman dünyayla bağlantımı kesiyorum. Bu olaylardan sonra eşimi ihmal ediyordum. O benden desteğini hiç esirgemedi. İlk yaptığım tespihi eşime hediye ettim" diye konuştu.

Ürettiği her tespihle duygusal bir bağ kurduğunu vurgulayan Ökünç, kendisine ait koleksiyonunda 80 tespih bulunduğunu kaydetti.