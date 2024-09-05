Cumhurbaşkanı'ndan Bahçeli'ye pek çok devlet büyüğünde onun bastonları var

Yozgat'ta topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştüren Müslüm Bükücü, köyünde kurduğu atölyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kadar pek çok devlet büyüğüne hediyelik baston ve asa tasarladı.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde yaşayan 32 yaşındaki Müslüm Bükücü, sağlık sebepleri nedeniyle inşaat işçiliğini bıraktıktan sonra beldesine gelerek çobanlık yapmaya başladı.

Çobanlık yaptığı sırada boş vakitlerini dağda bulduğu ağaçları, basit aletlerle yontarak baston yapmaya başlayan Bükücü, yeteneğini daha da geliştirerek evinin altına atölye kurdu.

Atölyede birbirinden gösterişli bastonlar tasarlamaya başladı. Herhangi bir eğitim almadan, sosyal medyadan izlediği videolarla baston ve asaların sap kısımlarına kurt, kuş, aslan, dağ keçisi ve yılan gibi hayvan figürleri işledi.

Bükücü, bu eserleri törpü, keski ve çekiç yardımıyla bin bir emek ve özveriyle hazırlıyor.

El emeği göz nuru baston ve asalarının bir tanesini 2-3 gün içerisinde hazırlayan Bükücü, şehir içi ve dışından da yoğun sipariş alıyor.

Zaman zaman siparişlere yetişemeyen Bükücü'nün yaptığı baston ve asalar, ağacın kalite ve işlenmesine göre farklı fiyatlardan alıcı buluyor.

Bükücü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Süleyman Soylu'ya ve pek çok milletvekiline farklı figür ve işlemelerden oluşan hediyelik baston ve asa tasarladı.

"BU SANATI VİDEO İZLEYEREK ÖĞRENDİM"

Baston işini bir eğitim almadan öğrendiğini şöyle anlattı:

“Şu an da el işçiliği baston ve asa yapıyorum. Ben inşaat işiyle uğraşıyordum, sağlık sebeplerinden sonra inşaat işini bıraktım, hayvancılıkla uğraşmaya başladım.

Çobanlık yaptığım zamanlarda da bu işi yapmayı öğrendim. İnternetten videolar izledim, ustaları izledim onlara bakarak öğrendim bu işi. Önce klasik baston yapıyordum yaşlıların kullandığı şimdi hayvan figürlü bastonlar üretiyorum.

Tamamen el işçiliği ile kurt, aslan, kaplan, keçi aklınıza ne geliyorsa her figürü işliyorum. Kendimi çok geliştirdim. 5-6 senedir bu işi yapıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ve Süleyman Soylu'ya bu bastonları gönderdik.

Milletvekillerinin tamamına yakınına bu bastonları hediye olarak gönderdim. Bunun yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her köşesine yurtdışı da dahil olmak üzere siparişlerimiz gitti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nden Geleneksel El Sanatları Sanatçı Tanıtım Kartımızı da aldık. Kendimi bu yönde geliştirmek istiyorum.”