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Dalları "Allah" lafzına benzeyen asırlık ağaç ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dalları &quot;Allah&quot; lafzına benzeyen asırlık ağaç ilgi odağı oldu
Osmaniye, Sumbas, Meşe Ağacı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde, saçaklanmış dallarında "Allah" lafzı oluşan asırlık meşe ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Sumbas ilçesi Gafarlı köyü Terelik Mahallesi'nde Selahattin Akkurt'a ait dallarında Arapça yazıyla "Alah" lafzı olşturan asırlık meşe ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ev yaptırırken ağacın dallarını fark edip, ağacı kestirmeyerek evini ağacın hemen yanına yaptıran Selahattin Akkurt, ağaca gözü gibi bakıyor.

Köy yolunun hemen yanında olan ağacı görenler ise durup fotoğraf çekiyor.

Dalları "Allah" lafzına benzeyen asırlık ağaç ilgi odağı oldu - 1. Resim

"EVİMİ AĞACIN YANINA YAPTIRDIM"

Bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyleyen Selahattin Akkurt, "Meşe ağacının dallarında Allah yazısını fark ettim, evimi ağacın yanına yaptırdım. Bu ağaç 80-100 yaşında. Yoldan gelen geçenler durup bakıyorlar. Dikkat çekiyor. Bazıları ağacın yanında hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi.

Selahattin Akkurt'un eşi Hatime Akkurt ise, "Biz evimizi bu ağaç için yanına yaptık. Çok sevdik. Hem gölgesi güzel, bize huzur veriyor. Benim bir isteğim var. Bu ağacın çevresi inşallah düzenlenir, yanına bir çeşme yapılır ve koruma altına alınırsa daha mutlu oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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