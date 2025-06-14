Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Malatya'daki "ant ağaç" 800 yıldır ayakta! "Geçmişimizin tanığı"

Malatya'daki "ant ağaç" 800 yıldır ayakta! "Geçmişimizin tanığı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Arapgir ilçesindeki yaklaşık 800 yıllık Menengiç ağacı, büyük oranda işlevini yitirmesine karşın zamana direnip, ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi, doğası ve kültürel dokusuyla dikkat çeken ilçede bulunan tarihi ağacın, kültürel miras olarak tescillenip koruma altına alınması isteniyor.

Malatya Arapgir'e bağlı Onar Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkı tarafından "ant ağaç" olarak bilinen Menengiç ağacının, hem tarihi hem de doğal değeriyle bölge turizmine katkı sunduğu ifade ediliyor. Tescil sürecinin başladığı belirtilirken, ağacın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Malatya'daki

"ANT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Tanrıvermiş, "Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini yitirdiği tespit edildi. Ancak bu ağaç sadece bir bitki değil, aynı zamanda geçmişimizin tanığı. Bu nedenle ‘ant ağaç' olarak tescillenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'daki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İran’ın nükleer kalbine saldırdı! Korkutan açıklama geldiYumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu mesleğin son ustası... 28 yıldır harik yapan Haydar Yılmaz hayatını bu işe adadı - YaşamBu mesleğin son ustası... 28 yıldır harik yapan Haydar Yılmaz hayatını bu işe adadıTek hamlesine beğeni yağdı! Yüzerken hastanelik olan genç ambulansta yaşadığı o anları anlattı - YaşamHastanelik olan gencin ambulans videosu viral olduHeyecanla yakaladı, sevinçten havalara uçtu! 2 buçuk metre boyunda, tam 70 kilo - YaşamSevinçten havalara uçtu! 2 buçuk metre boyunda, tam 70 kiloKebapçılara 'bundan da yapılmaz' dedirtti! Enteresan kebap birinci oldu, yiyenlerden tam not aldı - Yaşam'Bundan da yapılmaz' dedirtti, birinci olduAkdeniz sahillerinde 'tarihte görülmemiş' olay! 8'i de aynı anda ortaya çıktı: "Düşmanlarımız girsin" - YaşamAkdeniz sahillerinde 'tarihte görülmemiş' olay!Meraklıları bu tarihi bekliyordu! O gölde av yasağı sona eriyor - YaşamMeraklıları bu tarihi bekliyordu! O gölde yasak sona eriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...