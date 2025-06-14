Malatya'daki "ant ağaç" 800 yıldır ayakta! "Geçmişimizin tanığı"

Malatya'nın Arapgir ilçesindeki yaklaşık 800 yıllık Menengiç ağacı, büyük oranda işlevini yitirmesine karşın zamana direnip, ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi, doğası ve kültürel dokusuyla dikkat çeken ilçede bulunan tarihi ağacın, kültürel miras olarak tescillenip koruma altına alınması isteniyor.

Malatya Arapgir'e bağlı Onar Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkı tarafından "ant ağaç" olarak bilinen Menengiç ağacının, hem tarihi hem de doğal değeriyle bölge turizmine katkı sunduğu ifade ediliyor. Tescil sürecinin başladığı belirtilirken, ağacın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

"ANT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Tanrıvermiş, "Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini yitirdiği tespit edildi. Ancak bu ağaç sadece bir bitki değil, aynı zamanda geçmişimizin tanığı. Bu nedenle ‘ant ağaç' olarak tescillenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.